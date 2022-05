Journée de l’Orgue

2022-05-08 – 2022-05-08 EUR Journée nationale de l’orgue 16h : Concerts : audition d’élèves et professeurs des classes d’orgue et de chant

17h : Visite de la tribune d’orgue

Organisé par l'École de musique Conques-Marcillac.

