Journée de l’Oral 2024 HEC Paris Jouy-en-Josas, mardi 7 mai 2024.

https://www.hec.edu/en/master-s-programs/meet-us/journee-de-l-oral-2024

Mettez toutes les chances de votre côté à l’oral du concours post classes préparatoires d’HEC Paris.

Connectez vous le 7 Mai 2024 à 9h et assistez à la Journée de l’Oral en ligne.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Bénéficiez des conseils des concepteurs des épreuves orales, posez vos questions et maximisez vos chances d’intégrer HEC Paris.

09:00 – 09:15 | Introduction par le Directeur de la Stratégie et du Développement

09:15 – 09:45 | Conseils d’étudiants passés par le concours (séance plénière)

09:45 – 10:45 | Présentation de l’épreuve Triptyque et Q&R (séance plénière)

10:45 – 11:30 | Présentation de l’épreuve CSH et Q&R (séance plénière)

11:30 – 12:15 | Sous-commissions : ESH – HGG – Economie voie T – Histoire et Géographie

12:15 – 13:00 | Sous-commissions : Mathématiques – Aptitude Logique

13:00 – 14:00 | Pause

14:00 – 15:00 | LVA & LVB et Q&R (en séance plénière)

14h30 – 15:00 | Sous-commission Latin et Grec

15:00 – 15:15 | Clôture de la journée (séance plénière)

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines