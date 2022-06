Journée de l’omnisports Cucq Cucq Catégorie d’évènement: Cucq

Journée de l’omnisports Cucq, 11 juin 2022, Cucq. Journée de l’omnisports 6 rue Paul Lemaître Cucq

2022-06-11 – 2022-06-11

6 rue Paul Lemaître Cucq 62780 Cucq Journée de l’omnisports organisée par la ville de Cucq-Trépied-Stella. Venez défier le mur d’escalade ! Ouvert de 6 à 15 ans. Complexe sportif Pierre Monthuy le samedi 11 juin de 10H à 16H +33 6 74 04 68 11 Journée de l’omnisports organisée par la ville de Cucq-Trépied-Stella. Venez défier le mur d’escalade ! Ouvert de 6 à 15 ans. Complexe sportif Pierre Monthuy le samedi 11 juin de 10H à 16H 6 rue Paul Lemaître Cucq

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Cucq Autres Lieu Cucq Adresse 6 rue Paul Lemaître Ville Cucq lieuville 6 rue Paul Lemaître Cucq

Cucq Cucq https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cucq/

Journée de l’omnisports Cucq 2022-06-11 was last modified: by Journée de l’omnisports Cucq Cucq 11 juin 2022

Cucq