L’École Nationale d’Ingénieurs de Brest organise la « journée de l’ingénieur » le mercredi 23 février 2022 de 14h à 17h sur le site de l’ENIB. Cet évènement est dédié aux professeurs principaux des lycées et collèges qui participent activement à l’orientation des élèves. Ils n’ont pas toujours toutes les informations pour répondre aux lycéens et aux familles. C’est pour cette raison que l’ENIB leur propose cette « journée de l’ingénieur » pour découvrir le métier d’ingénieur et la formation qui y conduit, en rencontrant les diplômés et les enseignants. 1[https://www.geipi-polytech.org/](https://www.geipi-polytech.org/) Des tables rondes articulées autour de plusieurs thématiques: • le concours GEIPI Polytech1 et la transition lycée/école • la formation d’un élève d’école d’ingénieur • l’insertion des diplômés et le métier de l’ingénieur • l’étudiant (le savoir être, le cadre de vie et la vie étudiante) Pour chaque thématique, des étudiants (BDE) et/ou des diplômés (ANIENIB), des enseignants et responsables de services animeront et répondront aux questions. Une visite de l’établissement sera proposée avec la découverte des salles de travaux pratiques (avec des étudiants en situation), les laboratoires de recherche, «la forge» et la maison des associations étudiantes. La visite peut se faire en petits groupes avec des étudiants accompagnateurs. PROGRAMME À partir de 14h00 : accueil en amphi théâtre « STIFF », mot de bienvenue, présentation des tables rondes Thèmes et tables rondes : • « Je suis lycéenne , lycéen» Concours GEIPI Politech Transition Lycée /école Semestres 1 et 2 • « Je deviens étudiante, étudiant » Ingénieur généraliste Présentation de l’école et les en-seignements Rôle des services RE & RI • « Je suis diplômé(e) et après » l’insertion dans le monde économique le doctorat & la recherche La vie étudiante et les associations Visite de l’école et des laboratoires de recherche.

École Nationale d’Ingénieurs de Brest 945 avenue du technopôle Brest-Iroise, 29280 Plouzané Plouzané Technopôle Brest Iroise Finistère



