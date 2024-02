Journée de l’inclusion des personnes en situation de handicap à Laon Laon, mardi 12 mars 2024.

Journée de l’inclusion des personnes en situation de handicap à Laon Laon Aisne

L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aisne organise pour la première fois, à destination des familles et des professionnels cette journée, l’objectif étant de mettre en exergue la personne en situation de handicap. Les résidents des habitats inclusifs seront mobilisés pour aider à l’accueil, à la mise en place des stands et à l’organisation générale, et plus de 30 acteurs en lien avec le handicap seront présents.

Micro-conférences, stands et ateliers ponctueront toute cette journée ouverte à tous, et le public pourra participer à des ateliers de sport adapté, de médiation animale, utiliser des casques virtuels, voir une exposition photos et de nombreuses autres surprises, dont une tombola.

Et pour que ces ateliers soient accessibles au plus grand nombre et adaptés à tout type de handicap, les conférences pourront être sous-titrées, alors venez nombreu(ses)x !

Au programme:

> 10h15 Les personnes vieillissantes en situation de handicap psychique, préparer la fin de vie Unafam

> 10h45 Inclusion scolaire et inclusion sociale en SESSAD SESSAD Un jour bleu et SESSAD Hovia

> 11h15 Les atouts des Dys Dys’Aisne

> 14h00 Intégration et maintien dans l’emploi Cap Emploi

> 14h30 Inclusion scolaire Education Nationale

> 15h00 Sensibilisation aux Troubles du Spectre Autistique GEM TSA Aisne Oxygem et P’laon autisme

Alors RV de 10h à 16h30 au boulodrome ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 10:00:00

fin : 2024-03-12 16:30:00

Avenue Charles de Gaulle

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France contact@udaf02.fr

L’événement Journée de l’inclusion des personnes en situation de handicap à Laon Laon a été mis à jour le 2024-02-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon