Journée de l’hirondelle

Journée de l’hirondelle, 4 juin 2022, . Journée de l’hirondelle

2022-06-04 – 2022-06-04 En présence du Centre Ornithologique du Gard, venez en découvrir un peu plus sur nos amis les hirondelles ! Toute la journée des activités gratuites : -stand ludique écologique autour des hirondelles – observation des nids et explications – balade participative, inventaire des nids autour du village (départ à 10h30 et 16h) – exposition sur les oiseaux A 14h : chantier participatif : construction de nids d’hirondelles A 18h30 : conférence à la salle des fêtes suivie du verre de l’amitié En collaboration avec la Commission environnement de la Mairie Dès 9h30 sur la Place aux Herbes +33 4 66 24 42 41 Droits gérés dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville