La Journée de l’Europe est, avec le drapeau, la monnaie, la devise et l’hymne européens, l’un des symboles de l’Union Européenne. La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans le 9 mai. C’est en effet le 9 mai 1950 que Robert Schuman a présenté sa proposition relative à une organisation de l’Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques. La Journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens lors du Conseil européen de Milan en juin 1985 et fêtée la première fois en 1986.

Villeneuve-sur-Yonne souhaite également mettre à l’honneur l’Europe en proposant un moment d’échange le jeudi 12 mai : tout d’abord en organisant un apéritif « à l’heure de l’Europe » place Louis VII de 17h30 à 19h30, pour déguster des douceurs venues d’ailleurs. Ce moment de partage sera suivi de la conférence « L’Europe, projet de paix, projet de puissance » animée par M. Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors à 20h, au Théâtre.

Et tout au long du mois de mai, le Musée-Galerie Carnot présentera les cadeaux, les actes fondateurs, les photographies de ses villes jumelles européennes : Braubach (Allemagne), Horni-Briza (République Tchèque), Klenovec (Slovaquie).

