Au menu des cantines des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées publics et privés d’Anglet, lundi 9 mai, des spécialités bavaroises dont les fameuses saucisses de Nuremberg commandées et offertes par la Ville d’Anglet ou encore les Spätzle (nouilles traditionnelles de l’Allemagne mais aussi de l’Alsace), le Strudel aux pommes, les pains d’épices, sans oublier le Bretzel. Une découverte de la culture allemande à travers sa gastronomie proposée dans le cadre du jumelage Anglet-Ansbach. À cette occasion, les réfectoires seront décorés aux couleurs de l’Europe et de l’Allemagne.

Fort de son succès l’année passée, des spécialités bavaroises seront à nouveau au menu des cantines scolaires d’Anglet, lundi 9 mai, pour célébrer la Journée de l’Europe. Etablissements scolaires 64600 ANGLET Anglet Pyrénées-Atlantiques

