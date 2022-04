JOURNÉE DE L’EUROPE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack Moselle La mairie de Rodemack, en partenariat avec le Centre Jean-Marie Pelt, vous invite à un parcours de découverte pour fêter l’Europe. Après un pique-nique tiré du sac, la balade commencera devant la mairie de Rodemack et se poursuivra sur le nouveau sentier Jean-Marie Pelt. Vertus des orties, communication des arbres grâce à leurs racines, intérêt des haies vives… La nature n’a pas fini de vous surprendre. La balade se terminera par un moment convivial autour d’un goûter européen. commune-de-rodemack@wanadoo.fr +33 3 82 83 05 50 https://www.mairie-rodemack.fr/ Place de Gargan Devant la mairie Rodemack

