Lab 110 bis – Ministère de l'Education nationale, le lundi 9 mai à 10:00

Au programme de cette journée : des kiosques avec des partenaires européens tels que le Parlement européen des Jeunes, le Clémi, eTwinning, Toute l’Europe, mais aussi des initiatives dans le cadre de la PFUE portées par des établissements scolaires ou le ministère.

Entrée libre aux agents du MENJS et MESRI

Le lab co-organise avec la DREIC et la DGESCO un événement pour la journée de l’Europe. Lab 110 bis – Ministère de l’Education nationale 54 rue de Bellechasse, 75007 Paris Paris Paris

2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T14:30:00

