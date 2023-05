Journée de l’Europe: la gastronomie européenne à l’honneur Parvis de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 10h00 à 22h30

.Tout public. gratuit

Un voyage de saveurs à travers le continent. Venez découvrir les spécialités suédoises, italiennes et portugaises.

L’Europe, c’est aussi une Europe des goûts, du nord au sud, on trouve des mondes gourmands où chacun peut satisfaire ses papilles. Dans le cadre de la Fête de l’Europe, le Parvis de l’Hôtel de Ville accueillera des Food Trucks afin de profiter d’un voyage de saveurs ! Cette année, les spécialités suédoises, italiennes et portugaises seront à l’honneur, avec des menus typiques et pour tous les goûts.

Venez Découvrir la cuisine suédoise et ses plats traditionnels grâce au Café FIKA, un foodtruck authentique qui vous proposera ses grands classiques : les fameux KanelBullars (roulés à la cannelle), fraîchement cuits sur place, le Swedish Wrap au saumon et bien-sûr les délicieuses boulettes de viande suédoise.

Envie d’Italie ? Le foodtruck « Acqua e olio » est celui qu’il vous faut ! Vous pourrez profiter d’une Tigella servi chaude. La Tigella est un sandwich italien toasté à remplir à volonté, avec par exemple du jambon de parme, de la mozzarella, des tomates confites, de la roquette ainsi que de la crème balsamique.

Pour compléter les saveurs d’Europe, il vous sera possible de manger une bonne Bifana portugaise venue tout droit de Porto. Une Bifana authentique comme au Portugal.

Parvis de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact :

CR