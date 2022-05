Journée de l’Europe – Grenoble Maison de l’International de Grenoble, 4 mai 2022, Grenoble.

Journée de l’Europe – Grenoble

Maison de l’International de Grenoble, le mercredi 4 mai à 13:00

Grenoble fête l’Europe ! Une journée festive, autour du 4 mai, pour lancer « Grenoble vit l’Europe » et découvrir l’Union européenne et sa diversité à travers des activités ludiques et variées. Venez redécouvrir Grenoble avec les promenades européennes, participer aux jeux sur la thème de l’Europe, discuter avec le goûter des langues et profiter des différentes expositions à la Maison de l’international. Inscrivez-vous dès maintenant aux promenades européennes en envoyant un mail à : [europedirectiseresavoie@grenoble.fr](mailto:europedirectiseresavoie@grenoble.fr) Découvrez le reste du programme : [https://www.grenoble.fr/agendaSimple/87983/1995-grenoble-vit-l-europe.htm?fbclid=IwAR3n_xRmgCCgmAgDHTaeYKckitLe8WhKSoIF-ZprWBuy2LO6Fhn-M7wRrys](https://www.grenoble.fr/agendaSimple/87983/1995-grenoble-vit-l-europe.htm?fbclid=IwAR3n_xRmgCCgmAgDHTaeYKckitLe8WhKSoIF-ZprWBuy2LO6Fhn-M7wRrys)

Entrée libre et sur inscription

Une journée festive, autour de la Journée de l’Europe, pour lancer « Grenoble vit l’Europe » et découvrir l’Union européenne et sa diversité à travers des activités ludiques et variées.

Maison de l’International de Grenoble 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T20:00:00