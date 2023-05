Journée de l’Europe : débats Parvis de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez assister aux débats qui animeront cette journée de l’Europe. Le vendredi 12 mai à l’académie du climat et le samedi 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de ville

Vendredi 12 mai

19h à 20h30 à l’académie du climat : « Compétitivité européenne et changement climatique: des solutions vertes avec l’exemple de la Suède » – animé par Michel Derdevet, Président de Confrontations Europe et Président de la Maison de l’Europe de Paris Gratuit sur inscription

Samedi 13 mai

Parvis de l’Hôtel de ville10h15 – 12h : “S’engager pour l’Europe – présentation des métiers de l’Europe”. Venez découvrir les carrières de l’Europe en présence des institutions européennes, et modéré par Christophe Préault, directeur de Toute l’Europe et Alexandra Lesur, rédactrice en chef. 14h – « L’Europe-Puissance : enjeux géopolitiques et sociétaux dans le contexte de la guerre en Ukraine » en direct TV sur France 24 – Animé par Caroline de CamaretAlors que l’Union Européenne vit depuis plus d’un an avec la guerre à ses portes, en Ukraine, nous vous proposons un grand débat public et télévisé : quelles conséquences dans la vie des citoyens européens ? Comment affirmer la force diplomatique des 27, qui subissent les conséquences économiques de la crise, et se divisent parfois ? Nous donnerons la parole aux acteurs politiques européens à tous les niveaux de décision : l’exécutif européen avec le représentant la Commission européenne, la Secrétaire d’Etat française pour le Conseil, deux députés européens (dont un roumain) pour le Parlement de Strasbourg, et la maire de Paris pour les collectivités territoriales. Une discussion également avec les spectateurs présents sous la tente des débats du Parvis de l’Hôtel de ville (en direct sur France 24, diffusé sur Public Sénat).- Laurence BOONE, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes- Anne HIDALGO, Maire de Paris- Bernard GUETTA, Député européen français- Victor NEGRESCU, Député européen roumain- Nicolas SCHMIT, Commissaire européen, Emploi et Affaires sociales 16h – « L’Europe qui fait rêver » – En direct radio sur Radio France Internationale – Animé par Caroline de Camaret + Jean-Baptiste Letondeur (RFI)L’Union européenne a atteint l’âge canonique de 66 ans, et est souvent considérée comme acquise par les jeunes générations. Mais certains savent réenchanter le rêve européen en y insufflant leur passion, leurs exigences et nous en rappelant ses valeurs : une astronaute, une boxeuse, une navigatrice et une styliste, quatre femmes engagées, sont parties à la recherche de leurs limites et nous ramènent les fruits de leurs expérience, pour les partager avec le public (en direct sur RFI, diffusé sur France 24).- Anthea COMELLINI, une Astronaute de l’ESA, italienne- Aya CISSOKO, championne du monde de boxe amateur et écrivaine- Catherine Chabaud, navigatrice, Vendée Globe et route du rhum- Agnès b., styliste ; créatrice, philanthrope

Parvis de l’Hôtel de Ville place de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact :

@Tom Segur Journée de l’Europe 2023