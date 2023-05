Journée de l’Europe : concerts gratuits Parvis de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. gratuit

Venez écouter l’Espagnole Ona Mafalda, l’Ukrainienne Alina Pash, et le Français Fakear en concert le samedi 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Fakear (France): Son ascension a été fulgurante, avec un Olympia sold-out sans avoir sorti d’album, des tournées internationales… Dix ans et quatre albums plus tard, Fakear fait toujours le pont entre pop, samples venus du monde entier et rythmes électroniques, dévoilant un univers musical hypnotique.

Alina Pash (Ukraine): Alina Pash parvient à réunir dans sa musique R’n’B, hip-hop, sans laisser de côté son folklore des Carpates. Et elle impressionne continuellement grâce à ses clips excentriques comme « Bitanga », « Oinargori », « Bosorkanya », « N.U.M » et bien d’autres.

Ona Mafalda (Espagne): Née à Londres d’une mère Espagnole et d’un père Bulgare, la vie d’Ona Mafalda est naturellement teintée de multiculturalisme. Son premier album Ona sortira le 4 mai prochain, l’occasion de découvrir sa pop sensuelle et délicate.

Parvis de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Lucie Bascoul Fakear – (c) Lucie Bascoul – Press Picture