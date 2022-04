journée de l’Europe collège de carbon blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

collège de carbon blanc, le lundi 9 mai à 08:00

Ouverture d’une exposition sur l’Europe de la diversité, à 10 h en la présence du maire de Carbon blanc Repas européen commun aux deux établissments Concert classique européen à l’heure de midi Visites guidées de l’exposition sur inscription

entrée libre

Les collèges de Carbon blanc et Bassens organisent ensemble la journée de l’Europe collège de carbon blanc rue des futaies, Carbon blanc Carbon-Blanc Gironde

2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T17:00:00

