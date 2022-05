Journée de l’Europe Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Journée de l’Europe Bagnères-de-Bigorre, 9 mai 2022, Bagnères-de-Bigorre. Journée de l’Europe Parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-05-09 18:00:00 – 2022-05-09 Parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Lectures de textes par les élèves du lycée Victor-Duruy

Témoignages des Présidents des comités de jumelage allemand, italien, espagnol et britannique

Allocution de M. le Maire

Pot de l’amitié européenne https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/joli-mois-de-leurope Parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Parvis de la Médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Journée de l’Europe Bagnères-de-Bigorre 2022-05-09 was last modified: by Journée de l’Europe Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées