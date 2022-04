Journée de l’Europe 2022 Lycée les chartrons Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Lors decette journée, les élèves auront la possibilité: – d’échanger avec un député européen – participer à des jeux concours – participer à une fresque collective – partciper à des atelires ludiques – Visiter une exposition – Partager un repas européen…

Pour les élèves du lycée

Journée européenne au sein du lycée Les chartrons avec proposition de diverses animations Lycée les chartrons 130 rue du jardin public Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

