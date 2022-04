Journée de l’Europe 2022 au Parc Longchamp Longchamp, 14 mai 2022, Marseille.

Journée de l’Europe 2022 au Parc Longchamp

Longchamp, le samedi 14 mai à 14:00

Eurocircle organise une **grande Journée de l’Europe ce 14 mai au Parc Longchamp** **!** Pour 2022, année européenne de la jeunesse, l’évènement mettra à l’honneur les associations investies auprès de la jeunesse et sur la protection de l’environnement grâce à la mise en place d’un village associatif. Au programme : un village associatif, des animations pour les enfants, une fanfare, un concert, un photobooth et un stand maquillage, un jeu de piste pour les enfants, des ateliers de vulgarisation de l’Europe, et bien d’autres activités sportives et artistiques!

Entrée libre

Comme chaque année, Eurocircle célèbre la Journée de l’Europe auprès du grand public. Cette année l’évènement se tiendra dans le parc Longchamp et sera axé sur la jeunesse et l’environnement.

Longchamp boulevard Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00