Moselle Contz-les-Bains La Commune organise une journée de l’environnement en proposant un ramassage des détritus jetés aux abords des routes et chemins desservant le village.

Toutes les personnes concernées par l’éco-citoyenneté sont cordialement invitées à participer à cette opération.

A l’issue de la matinée un casse-croûte sera proposé aux participants. Les enfants pourront y participer, accompagnés d’un adulte. Les sacs poubelles seront fournis. Équipez- vous de bottes ou de chaussures de marche, de gants et d’un gilet jaune. contzlesbains@wanadoo.fr +33 3 82 83 61 15 http://www.mairie-contz.fr/ rue du stade Rendez-vous devant la salle du Mille Club Contz-les-Bains

