Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Manche, Quettreville-sur-Sienne Journée de l’environnement > Rand’eau Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Quettreville-sur-Sienne

Journée de l’environnement > Rand’eau Quettreville-sur-Sienne, 25 septembre 2021, Quettreville-sur-Sienne. Journée de l’environnement > Rand’eau 2021-09-25 – 2021-09-25

Quettreville-sur-Sienne Manche 10h – Rand’eau. Balade familiale de 7km.

Intervention de Avril au Moulin de Sey et du SIAES pour Les haies bocagères. RDV sur le Parking de la Sienne. Port du masque obligatoire.

Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire sous la tente de restauration. 10h – Rand’eau. Balade familiale de 7km.

Intervention de Avril au Moulin de Sey et du SIAES pour Les haies bocagères. RDV sur le Parking de la Sienne. Port du masque obligatoire.

Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire sous la tente de… 10h – Rand’eau. Balade familiale de 7km.

Intervention de Avril au Moulin de Sey et du SIAES pour Les haies bocagères. RDV sur le Parking de la Sienne. Port du masque obligatoire.

Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire sous la tente de restauration. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Quettreville-sur-Sienne Autres Lieu Quettreville-sur-Sienne Adresse Ville Quettreville-sur-Sienne