Journée de l’environnement et du petit patrimoine Landéda, 4 juin 2022, Landéda.

Journée de l’environnement et du petit patrimoine Salle polyvalente Tariec Lieu-dit Stread Kichen Landéda

2022-06-04 08:30:00 – 2022-06-04 Salle polyvalente Tariec Lieu-dit Stread Kichen

Landéda 29870

La municipalité et l’association Diwall an aod vous donnent rdv dès 8h30 à la salle Tariec pour une demi-journée de nettoyage et entretien de notre environnement communal.

Pensez à prendre vos gants et les outils que vous jugerez utiles !

Si vous avez une débroussailleuse, nous avons le carburant !!

Apportez vos assiettes, verres et couverts, un buffet vous sera offert !!!

Inscription à la mairie de Landéda.

accueil@landeda.fr +33 2 98 04 93 06

Salle polyvalente Tariec Lieu-dit Stread Kichen Landéda

