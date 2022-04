Journée de l’environnement Échourgnac Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

Journée de l’environnement Échourgnac, 5 juin 2022, Échourgnac. Journée de l’environnement Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

2022-06-05 09:30:00 – 2022-06-05 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac EUR 100 Journée de l’environnement

Une seule terre : conférence maisons paysannes de France – Dordogne, présentation France renov’ (plateforme de rénovation énergétique Dordogne – Périgord) exposition, témoignages d’habitants de la Double (restaurations). Exposition “Le patrimoine de pays en devenir”, présentation du nouveau poulailler doublaud et du chantier volontaire toilettes sèches, visite guidée “l’architecture du Parcot”, atelier jeune public “mission torchis” à partir de 7 ans

14h – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28 Journée de l’environnement

Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

