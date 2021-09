Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Manche, Quettreville-sur-Sienne Journée de l’environnement > animations Quettreville-sur-Sienne Quettreville-sur-Sienne Catégories d’évènement: Manche

Quettreville-sur-Sienne

Journée de l’environnement > animations Quettreville-sur-Sienne, 25 septembre 2021, Quettreville-sur-Sienne. Journée de l’environnement > animations 2021-09-25 – 2021-09-25

Quettreville-sur-Sienne Manche Quettreville-sur-Sienne À partir de 14h :

Nombreuses animations :

– Escape Game,

– Mini-Bac, modélisme naval : navigation sur bassin,

– Paddle (en fonction des conditions météo),

– Initiation pêche,

– Atelier de fabrication de papier,

– Présence de La caravane éco. Stands d’informations

– SIAES : Syndicat d’entretien de la Sienne,

– SAGE : Syndicat d’Aménagement et de gestion des d’eaux,

– SD’EAU : Service Départemental de l’Eau,

– “Petit Papier- Grande Cause” : action recyclage. RDV sur le Parking de la Sienne. Port du masque obligatoire. Restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire sous la tente de restauration. À partir de 14h :

Détails Catégories d’évènement: Manche, Quettreville-sur-Sienne Autres Lieu Quettreville-sur-Sienne Adresse Ville Quettreville-sur-Sienne lieuville 48.97018#-1.46813