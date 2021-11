La Souterraine Pépinière d’entreprise Pep’s23 Creuse, La Souterraine Journée de l’entrepreneuriat et de la transmission Pépinière d’entreprise Pep’s23 La Souterraine Catégories d’évènement: Creuse

Dans le cadre du “Mois de la Transmission 2021” initié par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes du Pays Sostranien a souhaité organiser une Journée sur le thème de l’entrepreneuriat et de la Transmission, en lien avec le réseau des pépinière d’entreprises Grape. Le programme est le suivant : – 9h / 10h30 : Café Conf’ sur le parcours de la création/reprise, animé par le groupement creusois “Entreprendre, la Région à vos côtés”. – 11h / 12h : Visite et interview d’une entreprise dernièrement reprise –> La SOMAC – ZI du Cheix – 23300 La Souterraine. – 14h / 16h : Portes Ouvertes de la PeP’S (Action Régionale du Grand Réseau néo-Aquitain des Pépinières d’Entreprises). – 18h : Conférence, au sein de la Pépinière d’Entreprises de Carbon-Blanc (33), animée par Catherine Barba – sérial entrepreneuse / Live sur la chaine YouTube du réseau GRAPE, diffusé au sein de la “PeP’S 23” (Action Régionale du Grand Réseau néo-Aquitain des Pépinières d’Entreprises). – Clôture de la journée autour d’un apéritif dinatoire.

Animations gratuites – SUR INSCRIPTION au 05.55.89.87.69 ou par mail contact@peps23.com) Candie GUERINET – Coordinatrice de la PeP’S 23

