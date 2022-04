Journée de l’Emploi M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Renseignements Association UNIRE : 05 56 32 63 91 [accueil.centresocial@unire.fr](mailto:accueil.centresocial@unire.fr) L’association UNIRE et ses partenaires organisent une journée pour l’emploi, gratuite et ouverte à tous. M.270 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac Gironde

