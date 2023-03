Journée de l’égalité Hommes/Femmes Salle La Perle, 25 mars 2023, Saint-Pierre-d'Irube .

Journée de l’égalité Hommes/Femmes

29 avenue de la Basse Navarre Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Basses-Pyrénées Salle La Perle 29 avenue de la Basse Navarre

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle La Perle 29 avenue de la Basse Navarre

Saint-Pierre-d’Irube

Basses-Pyrénées

EUR 0 0 2 veillées papotes, une en basque et une en français, en partenariat avec Libre Plume,

une ludo-matinée sur Plaza Berri avec petits jeux et animations autour de l’égalité fille-garçon et femme-homme.

Buvette et pique nique partagé.

Journée de sensibilisation proposée par la municipalité en partenariat avec le Planning Familial

+33 5 59 44 15 27 Mairie de Saint Pierre d’Irube/Planning Familial/Libre Plume

Fanny Cabon

