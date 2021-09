Journée de l’écomobilité Ouistreham, 25 septembre 2021, Ouistreham.

Journée de l’écomobilité 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-25 17:00:00

Ouistreham Calvados

La mairie de Ouistreham Riva-Bella vous propose de venir participer à une série d’animations autour de l’écomobilité.

Au programme :

Toute la journée :Stand de réparation de vélo, par l’association VélisolPrésence de Twisto : l’occasion de créer sa carte Atoumod gratuitement, d’acheter des titres de transports, de bénéficier de conseils sur les itinéraires et du plan du réseau, etc.Parcours de maniabilité, piste d’éducation et prévention routière pour les enfants, par la Police municipale de Ouistreham Riva-BellaInitiations au mono-roue, démonstration de trottinettes tout terrain et initiations au segway, sur un parcours et sur la piste cyclable, par Com’on GyroInitiations aux trottinettes électriques et démonstrations de l’application Bird. Des casques seront offerts.Ouverture de la station Bee’s : location & vente de vélos électriquesDispositif Bicycode : le stand de l’association Dérailleurs proposera de marquer les vélos pour éviter qu’ils soient volés grâce au dispositif Bicycode®. Il suffira de se présenter avec son vélo et sa pièce d’identité.

À des horaires précis :Initiations aux rollers et aux trottinettes, par Decathlon, de 14h à 17hInitiations aux vélos à assistance électrique, prêtés par la Ville, accompagnées par 2 animateurs, dans les rues de la ville, au départ de l’esplanade A. Lofi, de 13h à 17h, départ toutes les 1/2hMarche nordique : initiation à 10h30 au départ de l’esplanade A. Lofi vers la plage et balade à 14h au départ de l’esplanade A. Lofi vers la Pointe du Siège (6km), par l’association Riva Courir.Balade à vélo à 14h, 16km vers les communes avoisinantes au départ de l’esplanade A. Lofi, par l’association Vélo Club

