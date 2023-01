Journée de l’Eau au Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 22 mars 2023, Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville.

2023-03-22 – 2023-03-22

Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Le Moulin de l’Arbalète vous invite à célébrer la Journée de l’Eau, une célébration mondiale dans le but de sensibiliser et mettre l’accent sur l’importante de l’eau douce et sur la gestion durable des ressources en eau.

cctssdumoulin@gmail.com +33 6 85 15 50 15

