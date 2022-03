JOURNÉE DE L’AUTISME Le Mans, 1 avril 2022, Le Mans.

Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer divers membres de l’association, et d’Associations partenaires, d’autres parents…, différentes plaquettes et informations seront à votre disposition.

Sophie Lallemand fera, à partir de 14h30, une présentation sur la CAA (Communication Alternative Augmentée) avec découverte d’outils et dispositifs..

La CAA s’adresse aux adultes, ados et enfants, et inclue les écholalies

A partir de 18 h, est organisée conjointement, la première réunion du « GEM – AUTISME SARTHE » qui vient d’être validé par l’ARS

Ces 2 événements se tiendront dans 2 salles différentes au sein de la maison de quartier.

blacoudre@noos.fr +33 6 22 27 18 70

