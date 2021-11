Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Journée de l’audition à la médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 10 mars 2018

## _**Journée de l’audition à la médiathèque Jean Jaurès**_ ## _**samedi 10 mars 2018**_ Entrée libre Renseignements au 03 86 86 68 48 50 **Programme de la journée** **10h30** **Comptines en LSF** Grotte Bleue – Sur inscription – Pour les 18 mois- 3 ans **11h15** **Initiation à la LSF avec un temps d’échange autour de la surdité** Sous la verrière – Ouvert à tous **14h** **Initiation à la LSF** Sous la verrière -Ouvert à tous **14h30** **Conférence de Victor Abbou** POUR UN LIEN ENTRE DEUX MONDES, SI PROCHES ET POURTANT SI ÉLOIGNÉS : SOURDS ET ENTENDANTS Victor Abbou est comédien, militant pour la LSF, enseignant à l’université et auteur de «Une clé sur le monde» paru chez Eyes Éditions Auditorium Jean-Jaurès – Ouverts à tous Interprétation français LSF assurée **16h30-17h30** **Jeux de société en LSF** Espace jeunesse Ouvert à tous

Entrée libre

17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

