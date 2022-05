Journée de l’Ascension à Bascons Bascons Bascons Catégories d’évènement: Bascons

Bascons Landes Bascons 10h : à la chapelle de la Course Landaise. Messe Solennelle en musique. 12h : à la salle Régenton de Bascons. Apéritif concert avec l’Union Musicale de Saint-Justin. Banquet : 18€ 17h : aux arènes Jean de la Hourtique. Course Landaise (10€) avec la ganaderia Dargelos et la cuadrilla Alexandre Duthen. Vin d’honneur offert par l’Union des Clubs Taurins de France-Tursan-Chalosse 10h : à la chapelle de la Course Landaise. Messe Solennelle en musique. 12h : à la salle Régenton de Bascons. Apéritif concert avec l’Union Musicale de Saint-Justin. Banquet : 18€ 17h : aux arènes Jean de la Hourtique. Course Landaise (10€) avec la ganaderia Dargelos et la cuadrilla Alexandre Duthen. Vin d’honneur offert par l’Union des Clubs Taurins de France-Tursan-Chalosse +33 5 58 44 00 31 10h : à la chapelle de la Course Landaise. Messe Solennelle en musique. 12h : à la salle Régenton de Bascons. Apéritif concert avec l’Union Musicale de Saint-Justin. Banquet : 18€ 17h : aux arènes Jean de la Hourtique. Course Landaise (10€) avec la ganaderia Dargelos et la cuadrilla Alexandre Duthen. Vin d’honneur offert par l’Union des Clubs Taurins de France-Tursan-Chalosse Mairie de bascons

