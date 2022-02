Journée de l’artisanat ancien au moulin Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Journée de l'artisanat ancien au moulin le moulin de l'Arbalète Hameau Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

2022-08-15

2022-08-15 – 2022-08-15 le moulin de l’Arbalète Hameau Arbalète

Passez une journée festive, ce 15 août, au moulin de l'Arbalète. Au programme, pique-nique et jeux champêtres !

+33 7 83 49 01 91 http://moulindelarbalete.com/

Lieu Saint-Maclou-de-Folleville Adresse le moulin de l'Arbalète Hameau Arbalète Ville Saint-Maclou-de-Folleville Departement Seine-Maritime

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime