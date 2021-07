SoursacSoursac Soursac Soursac Corrèze, Soursac Journée de l’Art et de la Création de Spontour Soursac Soursac SoursacSoursac Catégories d’évènement: Corrèze

Soursac Corrèze Soursac Corrèze 11 Rue des châtaigniers Spontour Soursac Dans les rues du village et exposition à l’église à partir de 10h. L’association « Vivre à Spontour » organise la Journée de l’Art et de la Création avec la présence d’artisans d’art, exposition de vieilles voitures, animation musicale. En parallèle de la journée, un vide grenier se tiendra également. mariereinespontour@laposte.net +33 6 85 01 38 74 Dans les rues du village et exposition à l’église à partir de 10h. dernière mise à jour : 2021-07-18 par OT Haute-Corrèze Bureau de Neuvic

