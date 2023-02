Journée de l’archéologie Route du Château, 17 juin 2023, Claracq .

Journée de l’archéologie

Musée gallo-Romain Route du Château Claracq Pyrenees-Atlantiques Route du Château Musée gallo-Romain

2023-06-17 – 2023-06-17

Route du Château Musée gallo-Romain

Claracq

Pyrenees-Atlantiques

EUR 0 0 Les Journées Européennes de l’Archéologie permettent à l’équipe des médiateurs scientifiques du musée de vous dévoiler l’envers du décor : initiation aux fouilles archéologiques, découvertes des réserves et du métier de conservateur, conférences … il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Idéal pour les familles et les enfants qui souhaitent toucher du doigt l’histoire.

Les Journées Européennes de l’Archéologie permettent à l’équipe des médiateurs scientifiques du musée de vous dévoiler l’envers du décor : initiation aux fouilles archéologiques, découvertes des réserves et du métier de conservateur, conférences … il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Idéal pour les familles et les enfants qui souhaitent toucher du doigt l’histoire.

+33 9 67 13 86 69 Musée Gallo-Romain

Route du Château Musée gallo-Romain Claracq

dernière mise à jour : 2023-02-01 par