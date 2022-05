Journée de l’archéologie – Escape game au château de Duras Duras, 18 juin 2022, Duras.

Journée de l’archéologie – Escape game au château de Duras Duras

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Duras Lot-et-Garonne

En plein coeur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

Dans le cadre de Châteaux en fête, venez vivre une expérience historique inédite. En famille ou entre amis, saurez-vous mener l’enquête ? Vous aurez 60 minutes et pas une de plus. Réservation et paiement en ligne obligatoire. 8 personnes maximum.

+33 5 33 14 00 38

Château Duras

Duras

