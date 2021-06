Journée de l’arbre au Jardin des Alouettes Châtel-Censoir, 26 juin 2021-26 juin 2021, Châtel-Censoir.

Journée de l’arbre au Jardin des Alouettes 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 17:00:00

Châtel-Censoir Yonne

EUR Organisé par le gîte du Moulin des Alouettes avec la participation des associations CCC, CCHA, Ferme et Compagnie, Vita’Zik dans le cadre des journées nationales de patrimoine de pays et des Moulins. Repas possible sur place.

