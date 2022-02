Journée de l’arbre à Rennes, 2 mars 2022 11:00, Rennes.

Journée de l’arbre à Rennes

Nathalie Appéré, Maire de Rennes, a le plaisir de vous convier à la signature de la charte de l’arbre par la Ville de Rennes et ses partenaires : propriétaires fonciers, promoteurs immobiliers, constructeurs, concessionnaires de réseaux, bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs associatifs et du monde de la recherche. À l’issue de la signature, les élèves de CE1 de l’école Guillevic planteront les 5 premiers chênes de la place de l’Hôtel de Ville. Au cours de cette journée, 1500 arbres et arbustes seront plantés à Rennes.

mercredi 2 mars 2022, à 11 h,

Place de l’Hôtel de Ville

La Ville de Rennes continue de s’engager en faveur du développement du patrimoine arboré et de la nature en ville.

La Charte de l’arbre, qui prévoit des engagements concrets de la Ville et des acteurs publics et privés rennais, vise à sensibiliser, enrichir le patrimoine végétal existant et planter durablement en tenant compte du changement climatique. Elle a été élaborée en collaboration avec la commission “Arbres dans la Ville” émanant du Conseil local de la biodiversité. Lundi 6 décembre 2021, le conseil municipal de Rennes en a approuvé le contenu.

En signant cette charte, l’ensemble des acteurs : propriétaires fonciers, promoteurs immobiliers, constructeurs, concessionnaires de réseaux, bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs associatifs et du monde de la recherche, s’engage collectivement autour de la préservation de l’arbre à Rennes.

La signature des partenaires sera suivie de la plantation des 5 premiers chênes parmi les 18 qui orneront la place de l’Hôtel de Ville.

Tout au long de la journée, ce sont 1500 arbres et arbustes qui seront plantés à Rennes :

9 h – 11 h : plantation de 750 plants forestiers (arbres et arbustes) à la Prévalaye – le petit Beaurade avec 23 élèves de CM1 de l’école Moulin du Comte.

11 h – 12 h 20 : signature de la Charte de l’arbre par les partenaires et plantations des premiers chênes de la place de l’Hôtel de Ville avec 14 élèves de CE1 de l’école Guillevic.

12 h 30 – 17 h : plantations de 750 plants forestiers à côté du jardin des Vikings (accès par la rue de Suède). De 12 h 30 à 13 h 30 : participation d’agents de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. À partir de 14 h : participation des habitants du quartier, de la MJC de Suède et d’enfants du périscolaire Prévert et Clemenceau.