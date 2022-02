Journée de l’après-thèse CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre e.70, 11 avril 2022, Gif-sur-Yvette.

Journée de l’après-thèse

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre e.70, le lundi 11 avril à 09:00

Les Graduates Schools Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes et Informatique Sciences du Numériques organisent, avec les quatres écoles doctorales de rattachement (EOBE, SMEMAG, INTERFACES et STIC) la première journée de l’après thèse le 11 avril prochain de 9h00 à 18h30, à CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre e.070. Cette journée destinée aux doctorants de 3e année et plus les informera sur les diverses carrières qui se présentent à eux en fin de thèse. Programme prévisionnel de la journée : 8h30 – 9h00 Accueil 9h00 – 9h30 Ouverture 9h30 – 9h45 Bilan de l’enquête d’insersion professionnelle des jeunes docteurs 9h45 – 10h30 **Carrières académiques** : recrutement et évolution de carrière d’un enseignant/chercheur, chercheur dans une université, une école ou un organisme de recherche 10h30 – 11h20 **Carrières Industrielles** : recrutement et évolution de carrière dans l’industrie 11h20-11h30 **Carrières internationales** : valoriser son dossier (CV, lettre) en Anglais 11h30 – 12h15 **Carrières Entrepreneuriat** : monter une start-up après sa thèse _12h15 – 14h00 Pause déjeuner_ 14h00 – 15h15 **Table ronde 1** Insertion et parcours des docteurs dans l’industrie 15h20 – 16h35 **Table ronde 2** Candidatures et parcours des MCF/chercheurs dans le milieu académique **Table ronde 3** Créer ou intégrer une start-up _16h35-18h00 Cocktail_

Entrée Libre

Journée présentant les carrières possibles après la thèse

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre e.70 9, rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T18:00:00