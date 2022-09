Journée de l’animal à Marignane Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Journée de l'animal à Marignane
2 octobre 2022

Mairie annexe du Jaï Place Comté de Grasse Marignane

2022-10-02 09:30:00 – 2022-10-02 17:00:00

Bouches-du-Rhône L’évênement commence à 9h30 avec la bienvenue et un rappel des droits de l’animal.

10h : conférence sur la communication animale avec madame Priego.

10h : démonstration des chiens sauveteurs avec les Terres Neuves du 13 (sauvetage aquatique).

11h : atelier du chien et prévention de la morsure avec Dog Complice (pour le jeune public).

11h30: conférence sur la santé et le bien-être de l’animal animée par madame Traclet, comportementaliste.

11h30 : atelier sauvetage animaux avec « Le refuge d’un moment » (pour le jeune public).

Puis pause avec possibilité de se restaurer sur place.

13h30 : un atelier PECCRAM (Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au Risque d’Accident par Morsure) avec Céline.

14h15 : atelier de médiation animale avec Madame Olivares et en parallêle un atelier confection associations « Les tortues ».

15h : bénédiction des animaux avec le Pêre Jérémie Bouvier.

17h30 : Inauguration du Chatipi piscine du Jaï Premiêre journée de l’animal à Marignane : ateliers préventions des morsures et sauvetages, conférence sur le bien être animal, démonstrations…. Nombreux stands du monde animal présents. Et bénédiction des animaux par le Pêre Jérémie Bouvier. standardmairie@ville-marignane.fr +33 4 42 31 11 11 Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï Marignane

