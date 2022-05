Journée de l’Afrique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Journée de l'Afrique Sélestat, 11 juin 2022, Sélestat.

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 19:00:00

Sélestat Bas-Rhin La journée de l’Afrique est une manifestation qui a su, au fil des années, s’implanter dans le paysage culturel de Sélestat, avec un programme riche : musique, spectacles, exposition, artisanat, ateliers, alimentation… Découverte de la culture et des arts africains à travers de nombreuses animations +33 6 87 96 10 55 La journée de l’Afrique est une manifestation qui a su, au fil des années, s’implanter dans le paysage culturel de Sélestat, avec un programme riche : musique, spectacles, exposition, artisanat, ateliers, alimentation… Sélestat

