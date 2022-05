JOURNÉE DE LA TRUITE AU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

JOURNÉE DE LA TRUITE AU VIEIL-BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 22 mai 2022

2022-05-22

Journée pêche à la truite au plan d'eau du Pont Godeau. Vente de cartes au plan d'eau. Buvette et sandwichs sur place. Inscriptions à partir de 8h, début de la pêche à 9h.

