JOURNÉE DE LA TRUITE À CHIGNÉ Noyant-Villages Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

JOURNÉE DE LA TRUITE À CHIGNÉ Noyant-Villages, 15 mai 2022, Noyant-Villages. JOURNÉE DE LA TRUITE À CHIGNÉ Étang de Chigné Chigné Noyant-Villages

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15 17:30:00 Étang de Chigné Chigné

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages Amateurs ou experts, profitez des premiers beaux jours pour vous adonner à une journée truites à Chigné !

Lâcher de 100 kg

Permis non obligatoire, sans amorce

Inscription 10€ et repas 12€ sur réservation Journée de la truite à Chigné Amateurs ou experts, profitez des premiers beaux jours pour vous adonner à une journée truites à Chigné !

Lâcher de 100 kg

Permis non obligatoire, sans amorce

Inscription 10€ et repas 12€ sur réservation Étang de Chigné Chigné Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages Autres Lieu Noyant-Villages Adresse Étang de Chigné Chigné Ville Noyant-Villages lieuville Étang de Chigné Chigné Noyant-Villages Departement Maine-et-Loire

JOURNÉE DE LA TRUITE À CHIGNÉ Noyant-Villages 2022-05-15 was last modified: by JOURNÉE DE LA TRUITE À CHIGNÉ Noyant-Villages Noyant-Villages 15 mai 2022 maine-et-loire Noyant-Villages

Noyant-Villages Maine-et-Loire