Uzès Uzès Gard, Uzès Journée de la Truffe – Déjeuner du dimanche 16 janvier 2022 Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Journée de la Truffe – Déjeuner du dimanche 16 janvier 2022 Uzès, 16 janvier 2022, Uzès. Journée de la Truffe – Déjeuner du dimanche 16 janvier 2022 Uzès

2022-01-16 – 2022-01-16

Uzès Gard 50 Au cours de ce 29ème « Week-end de la Truffe », venez déguster la truffe dans tous ces états. Le Comité de Promotion Agricole d’Uzès avec le Syndicat des Producteurs de Truffes du Gard vous ont concocté un menu de sélection : Brandade de Nîmes aux éclats de truffes,accompagné d’une brouillade aux truffes.Suprême de volaille truffé,purée de pomme charlotte à l’huile d’olive truffée et herbes hachées.Riz au lait avec sa truffe au chocolat,recouvert d’une brique cacaotée.Café et un verre de vin. Tarif à partir de 16 ans: 50 €Tarif moins de 16 ans: 12 € Ouverture des réservations: 2 décembre 2021Date limite d’inscription: 12 janvier 2022Pass sanitaire obligatoire Lieu: Salle de L’Ombrière à UzèsParking attenant à la salle. Droits gérés

Uzès

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Ville Uzès lieuville Uzès