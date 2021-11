Uzès Uzès Gard, Uzès Journée de la Truffe-Dégustation accord mets-vins du dimanche 16 janvier 2022 Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès Gard 18 1 Toast de beurre truffé1 Toast de brandade truffée1 Escargot truffé1 Morceau de fromage de chèvre trufféPomme de terre à l’huile d’olive truffée1 Tuile aux amandes et sa chantilly trufféeChaque met sera accompagné d’un vin AOP Duché d’Uzès (liste fournie le jour de la dégustation), la dégustation sera commentée. Prix par adulte: 18 € (Interdit aux mineurs) Date et heures: Dimanche 16 janvier 2022Première dégustation de 10h30 à 11h30Deuxième dégustation de 11h30 à 12h30 Ouverture des réservation: 2 décembre 2021 Date limite d’inscription: 12 janvier 2022 Pass sanitaire obligatoire reservation@tourismegard.com Droits gérés

