Journée de la Terre une manifestation pour rêver demain à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, samedi 20 avril 2024.

Journée de la Terre une manifestation pour rêver demain à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Célébrer la journée de la terre, sur notre territoire, c’est affirmer notre engagement et attachement à la préservation et à la protection de la biodiversité. C’est une invitation à prendre conscience des richesses et des fragilités du monde végétal, minéral et animal qui nous entourent. Menacés, ils sont pourtant nos meilleurs alliés pour affronter et lutter contre les changements environnementaux présents et à venir. Cette manifestation a comme ambition de faire germer de nouvelles idées et de mettre en lumière des pratiques plus respectueuses. C’est aussi, créer des passerelles et s’engager dans une démarche volontariste. Nous vous invitons à ouvrir les yeux et à agir.

Programme de l’après-midi

• Fabrication de nichoirs

À 14h et à 16h

Venez fabriquer un nichoir pour mésanges ou pour chauve-souris. Apportez votre matériel si vous en avez (scie, visseuse, bois…). Sur inscription.

• Le bonheur est une mosaïque composée de petits morceaux

À 14h et à 16h

Apprenez à réaliser une mosaïque en utilisant des matériaux de récupération. Ambiance pleine de couleurs assurée !

Sur inscription.

• Friperie BACER

Dès 14h

Consommez autrement avec la friperie proposé par la BACER, acteur phare de l’économie sociale et solidaire sur le territoire depuis plus de 20 ans.

• Des arbres pour la planète

Dès 14h

Venez découvrir l’association BOSSY-CEVERT qui lutte pour la sauvegarde de la Biodiversité et des espaces naturels en plantant des arbres via l’insertion et l’inclusion de jeunes en difficultés.

• La buvette de l’UNCMT

Dès 14h

Soutenez les projets de l’association jeunesse en dégustant boissons et goûters.

• La sélection de la librairie FOUQUES-CARIOU

Dès 14h

Découvrez un monde de connaissances engagées et inspirantes, où chaque livre raconte une histoire pour notre planète. (Par Isabelle Fouques-Cariou)

• Découvrir et protéger la biodiversité

Dès 14h

Les connaissez-vous ? GONm, GMN, OFB ces acteurs agissant pour la protection et la préservation de l’environnement seront présents pour répondre à vos interrogations et nourrir votre curiosité.

• PBI révise son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Dès 14h

Exprimez-vous sur la refonte du SCoT, un document clé pour guider les politiques d’aménagement et d’urbanisme. Vos idées comptent pour façonner l’avenir de notre territoire !

(Par Géostudio)

• Quelles mobilités pour demain sur PBI ?

Dès 14h

Venez découvrir les orientations envisagées, sur le territoire, en faveur des déplacements. Contribuez au Plan de Mobilité Simplifié de Pré-Bocage Intercom par des propositions d’actions. Cet outil vise à définir un programme d’actions pour améliorer la mobilité sur notre territoire. (Par Planis)

• Présentation du Répare Café de Bayeux

Dès 14h

Venez découvrir cette association qui a pour but de lutter contre la surconsommation en donnant une seconde vie aux objets et aux vêtements !

• Une balade sophro pour se détendre

À 15h

Inspirez, expirez…

La situation préoccupante de notre planète et le réchauffement climatique génèrent chez vous une forme

d’éco-anxiété ? Cette balade est faite pour vous !

Sur inscription. (Par Nadine Cirou)

• Jeux de société tri / zéro déchet

Dès 15h

Venez jouer et découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges sur la thématique du tri et du zéro déchet ! Plusieurs jeux seront à votre disposition et une animatrice vous expliquera les règles.

Moment convivial garanti pour petits et grands ! (Par le SEROC)

• Conférence/débat partage d’une transition

À 17h

Découvrez l’expérience d’un acteur engagé dans sa transition écologique ses joies, ses questionnements et son parcours jusqu’à la création d’un écolieu.

(Par Boris Bailleul PAHA)

Programme du goûter et de la soirée

• Marché des producteurs locaux

De 16h à 19h

Venez goûter aux saveurs locales du Pré-Bocage en rencontrant et soutenant des producteurs du territoire.

• La buvette bavarde

Dès 16h30

Partagez un moment de détente et d’utopies autour d’un verre.

(En présence de la Brasserie de L’Odon, de la Ferme d’Escures …)

• Concert Raymonde Aventure et sa Ventouze

De 18h30 à 19h30

Laissez-vous transporter par ce duo énergique et optimiste qui rend hommage à l’esprit malicieux et festif de Ray Ventura en acoustique.

• Food Truck La cantine à roulettes

De 19h à 20h

Dégustez les petits plats d’Antan, frites maison… Et ce n’est pas tout, ça mijote dans La Cantine à Roulettes !

Programme de la soirée

SAISON CULTURELLE Théâtre d’humour

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?

À 20h30 (durée 1h10) À partir de 12 ans

8€ par adulte 4€ par enfant

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf.

Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles …

En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faire, une joyeuse métaphore de la condition humaine.

(Par la Martingale)

