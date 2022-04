JOURNEE DE LA TERRE : NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE Lunel, 22 avril 2022, Lunel.

JOURNEE DE LA TERRE : NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE Lunel

2022-04-22 – 2022-04-23

Lunel Hérault

Dans le cadre des Journées de la Terre 2022, la Ville de Lunel et ses élus se mobilisent autour de trois demi-journées phares de “Clean Walk”.

L’objectif de cette action participative est de débarrasser la nature de ses déchets déposés de façon malveillante et de sensibiliser le public sur la pollution de nos espaces naturels.

Si vous souhaitez rejoindre nos élus sur l’une des trois demi-journées organisées (ou les trois !), vous devez vous inscrire au préalable via le formulaire ci-contre.

