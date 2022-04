Journée de la terre à l’Emeria Dinard, 28 avril 2022, Dinard.

Journée de la terre à l’Emeria Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert Dinard

2022-04-28 – 2022-04-28 Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert

Dinard Ille-et-Vilaine

Pour la Journée Mondiale de la Terre nous avons imaginé des activités pour sensibiliser les petits (et grands) à l’écologie et à l’environnement.

Nous vous donnons rendez-vous à EMERIA le jeudi 28 avril pour un programme riche en enseignements sur ces thèmes :

– ateliers et parcours ludiques autour de l’environnement

– présentation de la faune et la flore du GR34 par un guide naturaliste (3 départs en excursion entre 15h et 17h)

– animations avec Alg’Emeraude, Komi Komi Udon, Malouin’s gin breton, Les pousses du corsaire, Les huitres Brevault et Ethic Ocean

– présentation de la transformation des algues par Seamer

– quizz pour les enfants

Événement ouvert à tous, venez nombreux !

Jeudi 28 avril 2022 – 14h30 – Emeria Dinard

contact@emeriadinard.com +33 2 99 16 78 10

