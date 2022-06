Journée de la télégraphie Chappe Lançon-Provence, 5 juin 2022, Lançon-Provence.

Journée de la télégraphie Chappe Lançon-Provence

2022-06-05 – 2022-06-05

Lançon-Provence 13680 Lançon-Provence

Le télégraphe Chappe, moyen de communication visuel par sémaphore, est constitué d’une tour carrée (ou ronde ou pyramidale) surmontée d’un système de bras articulés.



Mis au point par Claude Chappe en 1794, il permettait de communiquer sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Les tours étaient éloignées de 10 à 15 km les unes des autres. Deux stationnaires y étaient affectés, qui se relayaient chaque jour à midi.



En 1844, 534 tours quadrillent le territoire français reliant plus de 5 000 km, avant que la première ligne de télégraphe électrique soit installée en France entre Paris et Rouen, en 1845, sonnant le glas des tours de Chappe.



Le télégraphe de Lançon est bâti sur un éperon rocheux, visible de la RD 113. Il assurait la liaison Avignon-Toulon (la ligne entre Lyon, Marseille et Toulon est créée en 1821).

Visites gratuites commentées du télégraphe Chappe

Sur la Rd 113 à partir de 10h

+33 4 13 29 02 00

Lançon-Provence

