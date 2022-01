Journée de La Soupe Saint-Eustache Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 14 janvier 2018 à 11:00

La soupe Saint-Eustache sera distribuée exceptionnellement à l’issue de la messe de 11h, dans l’église, sous le grand orgue, après un hommage au Père Perrot, fondateur de la Soupe, et qui nous a quittés cette année. **La Soupe Saint-Eustache** C’est en 1984, au cours de l’automne, que La Soupe Saint-Eustache a ouvert ses portes pour la première fois. Sensible aux détresses du quartier, le Père Denis Perrot mobilisa quelques bénévoles pour entreprendre une opération simple : servir à tous ceux qui se présentent, tous les soirs d’hiver, une soupe chaude et un sac repas. Le premier soir, 13 personnes se sont présentées sur le parvis de l’église Saint-Eustache. Si l’idée n’était pas totalement nouvelle, La Soupe a été précurseur. En effet l’année suivante l’abbé Pierre et Bernard Dandrel lançaient la Banque Alimentaire, et Coluche les Restos du Cœur. Ce repas s’est amélioré au fil du temps. Tous les soirs du 1er décembre au 31 mars à 19h30, toujours sur le parvis de l’église, les bénévoles de la Soupe servent à leurs amis de la rue une soupe chaude préparée par le restaurant d’entreprise du Groupe Allianz.un plat chaud (viande ou poisson accompagné de pâtes, riz, purée ou légumes), une salade toujours très appréciée, des pâtisseries, viennoiseries fournies par les boulangeries du quartier, un café. Hommage au Père Denis Perrot Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

2018-01-14T11:00:00 2018-01-14T14:00:00

