Villeneuve-d'Ascq Salle Jean Caillau Nord, Villeneuve-d'Ascq Journée de la solidarité au centre social Cocteau Salle Jean Caillau Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée de la solidarité au centre social Cocteau Salle Jean Caillau, 5 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Journée de la solidarité au centre social Cocteau

Salle Jean Caillau, le vendredi 5 novembre à 14:00

**Vendredi 5 novembre 2021 de 14h à 18h30 – Journée de la solidarité organisée par le centre social Cocteau en partenariat avec l’association Les clowns de l’espoir** _(sur réservation obligatoire auprès du centre social Cocteau)_ Droit d’entrée : une participation financière symbolique sera remise à l’association * 14h à 17h30 – Animation de châteaux gonflables de JUMP KIDS * 17h30 à 18h30 – Spectacle de Bibouille le clown _(sur réservation obligatoire auprès du centre social Cocteau)_ Vendredi 5 novembre 2021 de 14h à 18h30 – Journée de la solidarité organisée par le centre social Cocteau en partenariat avec l’association Les clowns de l’espoir Salle Jean Caillau Contrescarpe 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Babylone Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Jean Caillau Adresse Contrescarpe 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Salle Jean Caillau Villeneuve-d'Ascq